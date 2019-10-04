«Шкуру спущу»: якутская учительница наорала на школьника
В учебном заведении организована служебная проверка.
© Видео: news.ykt © Фото: news.ykt
Учительница одной из сельских школ Сунтарского улуса в Якутии грубо отчитала одного из учеников. Видео попало в Сеть.
На кадрах видно, как женщина хватает ребенка за ворот, трясет его и кричит в лицо. Она оказалась учительницей английского языка. На работу в эту школу женщина устроилась только в сентябре.
«На данный момент организована служебная проверка, которая прояснит все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будут приняты необходимые меры. Считаю, что такие действия педагога совершенно недопустимы в любых обстоятельствах», - цитирует NewsYkt слова министра образования и науки республики Владимира Егорова.