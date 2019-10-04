Шварценеггер назвал русских женщин самыми красивыми в мире

Актер Арнольд Шварценеггер согласился с мнением, что русские женщины - самые красивые в мире. Об этом он заявил в ходе визита в Северную столицу.

«Это выражение справедливо и не случайно», - сказал актер, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он русских женщин самыми красивыми в мире. Актер отметил, что красота - это не главное качество, которым могут похвастаться женщины.

По словам Шварценеггера, все россиянки «очень умные, талантливые и одаренные», сообщает издание «Санкт-Петербургские ведомости».

Раннее сообщалось, что инвалид из Ленинградской области Сергей Еремичев встретился со своим кумиром Арнольдом Шварценеггером. Ранее житель деревни разместил в Сети обращение, в котором пригласил актера в гости.