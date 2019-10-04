Замминистра обороны РФ наградил военного железнодорожника за мост через Волгу

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков наградил лучшего специалиста железнодорожных войск, победителя фестиваля «Армия России - 2019» в системе материально-технического обеспечения, за наведение самого протяженного наплавного железнодорожного моста через Волгу длинной 3 км.

Заместитель министра обороны вручил приз начальнику производственного отдела управления Железнодорожных войск Центрального военного округа полковнику Альберту Каримову, ставшему победителем в номинации «Магистраль». Под его руководством в ходе спецучений МТО в августе этого года через реку Волга впервые был наведен мост длинной 3 км, по которому прошел воинский эшелон с танками.

«Сегодня мы чествуем специалистов системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил, лучших из лучших среди коллег по воинской профессии, кто служит своему делу надежно и уверенно!» - подчеркнул замминистра.

В церемонии награждения также приняли участие руководители центральных органов военного управления и ветераны тыла, которые вручили призы специалистам МТО в 11 номинациях.

«Пусть эти награды не будут последними в их службе. Ведь большинству из лауреатов - еще служить Родине. Это они и их товарищи по службе создают славу нашей армии, обеспечивают высокий авторитет специалистов материально-технического обеспечения. Это они придут нам на смену», - напутствовал победителей Дмитрий Булгаков.

Всеармейский фестиваль «Армия России» в системе МТО проводится ежегодно.