Специалисты показали, как выглядит алмаз-матрешка: видео

На одном из месторождений в Якутии специалисты компании АЛРОСА обнаружили уникальный алмаз-матрешку, в его полости свободно перемещается алмаз поменьше. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Как рассказал заместитель директора НИГП АЛРОСА по инновационной работе Олег Ковальчук, такие алмазы в истории мировой алмазодобычи еще не встречались.

«Это действительно уникальное творение природы, тем более, что природа не любит пустоты», - отметил он.

«Внешний» алмаз невелик (вес 0,62 карата, максимальные размеры 4,8*4,9*2,8 мм), а перемещающийся по его внутренней полости кристалл и того меньше (1,9*2,1*0,6 мм, расчетная масса - 0,02 карата). По словам экспертов компании, первым образовался внутренний минерал, внешний вокруг него сформировался позднее. Как именно произошло, что вместо единого кристалла образовалась «матрешечная» система, состоящая из двух камней, пока не ясно.

Стоимость уникального алмаза в компании не называют, также там не сообщают, какой будет его дальнейшая судьба.