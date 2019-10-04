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Два в одном: в Якутии нашли первый в мире алмаз-матрешку

Валентина Пескова
16:14 04.10.2019
Как установили специалисты компании АЛРОСА, внутри одного камня свободно перемещается еще один.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: АЛРОСА

В Якутии добыли необычный алмаз, подобные которому еще никогда не встречались в истории мировой алмазодобычи. Внутри одного камня там свободно перемещается еще один. Благодаря сложному строению, алмаз напоминает традиционную русскую матрешку.

«Это действительно уникальное творение природы, тем более, что природа не любит пустоты», - заявил заместитель директора НИГП АЛРОСА по инновационной работе Олег Ковальчук.

Возраст камня, по оценке ученых, может составлять более 800 миллионов лет. Вес внешнего алмаза - 0,62 карата, что составляет 124 грамма. Его размер - примерно 5х5 миллиметров. А вот внутренний алмаз меньше примерно в два с половиной раза: его расчетная масса - 0,02 карата.

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