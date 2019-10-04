Опубликовано видео с места расстрела трех человек на кубанском заводе

Опубликовано видео с места расстрела трех человек при попытке рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы» в Краснодарском крае. Кадры обнародовал региональный ГУ МВД России.

На ролике видно, как на месте работают сотрудники полиции: они изымают оружие, из которого велась стрельба.

В результате инцидента три человека были госпитализированы, они получили легкие ранения. Полицейскими были задержаны семь человек.

Как рассказали «Звезде» в полиции, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, которые претендуют на право управления одним из городских предприятий.