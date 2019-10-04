Замминистра обороны Татьяна Шевцова поздравила коллектив Пансиона воспитанниц с Днем учителя

Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова поздравила коллектив Пансиона воспитанниц с Днем учителя. В составе педагогического коллектива Пансиона 11 преподавателей являются докторами и кандидатами наук, 91% имеют высшую или первую квалификационные категории.

«Умение обучать - одно из самых сложных, требующее бескрайнего терпения, любви к своему делу, к детям и, безусловно, к предмету, который Вы преподаете», - отметила Татьяна Шевцова в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя.

Она добавила, что учитель должен быть не только профессионально грамотным, владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать суть глубоких перемен, которые идут в обществе. Сегодня как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор, необходимо сохранить преемственность поколений, традиции, воспитать достойных и целеустремленных граждан нашей великой страны.

По уже устоявшейся традиции, Татьяна Шевцова рассказала всем собравшимся притчу о том, как «по ученикам узнают учителей». Во время всех знаковых и важных мероприятий в Пансионе замминистра рассказывает воспитанницам поучительные притчи, которые в понятной форме помогают объяснить девушкам важные моральные и нравственные вопросы.

«Дорогие девочки, берегите ваших педагогов, дружите с ними, уважайте и цените их труд!» - отметила Татьяна Шевцова, обращаясь к воспитанницам.

Преподавательский состав Пансиона воспитанниц Минобороны России уже на протяжении 11 лет дает возможность получить великолепное образование дочерям военнослужащих, в том числе погибших при исполнении воинского долга. Совсем недавно филиал Пансиона был открыт в Санкт-Петербурге.

Сегодня в Пансионе обучаются более 700 девочек - от 5 до 11 классов. Программа обучения включает, помимо предметов обязательной школьной программы, широкий блок дополнительного образования: спортивное, художественное и музыкальное.