Польша начнет строительство канала через Балтийскую косу

Польша намерена начать строительство канала на Балтийской косе уже на следующей неделе. Контракт с подрядчиком на строительство был подписан сегодня, сообщает издание РАР. Строительные работы будут вести польские и бельгийские фирмы.

Судоходный канал должен соединить город Эльблонг с Балтийским морем, что обойдется Польше в 254 миллиона долларов. Сооружение будет проложено в непосредственной близости от Балтийского городского округа Калининградской области.

Как рассказал депутат сейма Ежи Вилк, строительство канала является наиболее важной инвестицией для Эльблонга, а также других городов, которые расположены на Вислинском заливе.