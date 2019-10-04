Польша начнет строительство канала через Балтийскую косу
Власти страны подписали контракт с подрядчиком для сооружения судоходного канала, который соединит город Эльблонг с Балтийским морем.
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Польша намерена начать строительство канала на Балтийской косе уже на следующей неделе. Контракт с подрядчиком на строительство был подписан сегодня, сообщает издание РАР. Строительные работы будут вести польские и бельгийские фирмы.
Судоходный канал должен соединить город Эльблонг с Балтийским морем, что обойдется Польше в 254 миллиона долларов. Сооружение будет проложено в непосредственной близости от Балтийского городского округа Калининградской области.
Как рассказал депутат сейма Ежи Вилк, строительство канала является наиболее важной инвестицией для Эльблонга, а также других городов, которые расположены на Вислинском заливе.