«Верх цинизма»: Путин жестко ответил на заявления о «развязывании войны Сталиным»

Президент России Владимир Путин назвал верхом цинизма слова о том, что Иосиф Сталин развязал войну с Германией.

Глава государства не стал давать характеристику сталинского режима, но подчеркнул, что все, что связано с репрессиями и лагерями – это «черная страница» в истории России.

«Но уж сказать, что Сталин развязал войну - это верх цинизма», - прокомментировал Путин резолюцию Европарламента в рамках дискуссии на XVI ежегодном заседании клуба «Валдай».

Президент напомнил, что 22 июня 1941 года не Советский Союз напал на Германию, а наоборот - немецкие войска перешли границу СССР.

«Не будем забывать при этом и печальный результат, трагический результат, трагический для народа Советского Союза: 25-27 миллионов погибших. Там даже никто подсчитать до сих пор не может», - подчеркнул Путин.

Он добавил, комментируя разговоры о вкладе в борьбу с фашизмом разных стран, что потери США во Второй мировой войне составили полмиллиона человек, а Великобритании - 350-400 тысяч. При этом самые ударные силы и по количеству, и по качеству были сосредоточены на Восточном фронте.