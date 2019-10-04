Шварценеггер встретился с инвалидом из Ленобласти, мечтавшим его увидеть

Инвалид из Ленинградской области Сергей Еремичев встретился со своим кумиром Арнольдом Шварценеггером. Житель деревни ранее разместил в Сети обращение, в котором пригласил популярного американского актера в гости.

Шварценеггер прилетел в Санкт-Петербург накануне. Встреча с фанатом прошла на «Газпром Арене», где актер выступил на бизнес-форуме Synergy Global Forum.

«Организаторы сделали все возможное, чтобы эта встреча была такой полноценной. И мы благодарны, что Сережа смог встать со своим кумиром рядом», - рассказала Светлана Мамонова, официальный представитель Сергея Еремичева.

По ее словам, житель Ленобласти даже передал подарки для кумира. Но поговорить со Шварценеггером Сергею не удалось, и он надеется на еще одну встречу.