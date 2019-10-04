Шварценеггер встретился с инвалидом из Ленобласти, мечтавшим его увидеть
Инвалид из Ленинградской области Сергей Еремичев встретился со своим кумиром Арнольдом Шварценеггером. Житель деревни ранее разместил в Сети обращение, в котором пригласил популярного американского актера в гости.
Шварценеггер прилетел в Санкт-Петербург накануне. Встреча с фанатом прошла на «Газпром Арене», где актер выступил на бизнес-форуме Synergy Global Forum.
«Организаторы сделали все возможное, чтобы эта встреча была такой полноценной. И мы благодарны, что Сережа смог встать со своим кумиром рядом», - рассказала Светлана Мамонова, официальный представитель Сергея Еремичева.
По ее словам, житель Ленобласти даже передал подарки для кумира. Но поговорить со Шварценеггером Сергею не удалось, и он надеется на еще одну встречу.
«Может быть, подарки растрогают Арнольда, и он свяжется с нами, с Сережей. Мне кажется, это здорово - то, что произошло», - добавила Светлана Мамонова.