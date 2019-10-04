Патрушев сообщил о массовых нарушениях безопасности в детских лагерях в Подмосковье

Проверка, проведенная в местах организованного отдыха детей в Подмосковье во время минувшей летней оздоровительной кампании, показала большое количество нарушений требований безопасности в местах организованного отдыха детей. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Туле, во время совещания по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе.

По словам Патрушева, большинство выявленных во время прошедшей летней оздоровительной кампании контрольно-надзорными органами нарушений до сих пор не устранены.

«В Московской и Брянской областях устранено менее 10% этих нарушений. Анализ всех выявленных нарушений свидетельствует об отсутствии со стороны правообладателей мест массового пребывания людей должного контроля за выполнением мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности», - отметил Николай Патрушев.

Патрушев уточнил, что за восемь месяцев текущего года в Центральном федеральном округе по подозрению в причастности к террористической деятельности задержаны 152 человека. Кроме того, в 2019 году были предотвращены теракты в четырех российских городах - Туле, Тамбове, Владимире и Воронеже.