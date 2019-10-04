Медведев пообещал Кубе поддержку со стороны России

Россия и Куба будут и дальше укреплять стратегическое партнерство, несмотря на давление извне. Об этом заявил Дмитрий Медведев во время своего визита в Гавану. Медведев провел переговоры с лидером республики Мигелем Диас-Канелем, а затем встретился с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Раулем Кастро.

Среди основных тем переговоров стало сотрудничество в экономике, торговле и науке. Известно, что стороны уже подписали несколько соглашений. В частности, на Кубе модернизируют железнодорожную инфраструктуру - заниматься этим будет РЖД. Как рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов, проект позволит в два-три раза увеличить пассажиропоток и товарооборот.

Медведев заверил, что республика всегда может рассчитывать на помощь России.

«Мы здесь видим и обновленное развитие, и динамизм, который присутствует в развитии. Кубинский народ строит современную Кубу. Хочу прямо сказать, что в этой созидательной работе вы всегда можете рассчитывать на Российскую Федерацию», - сказал Медведев по итогам переговоров с главой республики Куба Мигелем Диас-Канелем.

В ходе визита в Гавану премьер-министр также передал мавзолею Неизвестного борца за независимость Кубы государственный флаг РФ и мемориальную доску в честь российских специалистов, которые участвовали в реставрации Капитолия.