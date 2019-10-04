Песков высказался об исследовании о падении дохода среднего класса в России

Анализ Высшей школой экономики снижения дохода среднего класса россиян в течение последних пяти лет, а также другие исследования соответствующие министерства будут учитывать в своей работе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста о тенденции последнего времени, когда «чтобы выбить из среднего класса, достаточно просто завести ребенка».

Он добавил, что любая точка зрения заслуживает внимания, в том числе сигнализирующая о существующих проблемах.

«Безусловно, какие-то параметры иногда не выполняются, это очевидно. Вместе с тем, скажем так, рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы просто неверно. Но еще раз повторяю, это все принимается во внимание», - цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что с появлением ребенка, доход на каждого члена семьи, действительно, падает. Но, по его словам, на такие явления уже достаточно давно обращено внимание.