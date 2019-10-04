Опробовать первым: посетителям «ИгроМира» предложили сыграть в DOOM Eternal
Официальный релиз игры состоится уже 22 ноября этого года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Фанатам DOOM Eternal предложили опробовать демоверсию игры на развлекательной выставке «ИгроМир».
Посетители смогут ознакомиться с новинкой еще до ее премьеры и пройти отрывок шутера на ПК от HyperPC и Coolermaster.
Также стало известно, что игра получила возрастной рейтинг «М».
Кроме того, в павильоне организовали виртуальный музей франшизы DOOM.
А официальный релиз игры состоится 22 ноября на платформах ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One.