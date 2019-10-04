Герой боевиков в Петербурге: Шварценеггер прогулялся по Северной столице

На улицах Северной столицы был замечен актер Арнольд Шварценеггер.

Съемочная группа «Звезды» запечатлела актера, когда он выходил из отеля в центре города в сопровождении многочисленной охраны. Актер не стал общаться с журналистами и быстро проскользнул к машине.

По словам очевидцев, Шварценеггер побывал на обзорной экскурсии и посмотрел главные туристические объекты. На прогулку он потратил не больше часа. В Петербург актер прилетел, чтобы выступить на бизнес-форуме.