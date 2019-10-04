Посольство США пока не вернуло документы российским дипломатам

Визовый скандал между США и РФ еще не закончился, так как девять паспортов еще не возвращены посольством США их владельцам.

«Мой паспорт не возвращен и по состоянию на эту минуту находится в посольстве США», - сообщил «Ъ» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он добавил, что документы были поданы 31 июля, а срок истек 4 октября.

Паспорт был возвращен пока только одному дипломату - руководителю секретариата министра иностранных дел Сергею Бутину. Он получил американскую визу, но уже после того, как делегация во главе с Сергеем Лавровым вылетела в США, и ровно на три дня: с 25 по 27 сентября.

Американский посол Джон Хантсман ранее отказался комментировать невыдачу виз российским дипломатам.

Америка отказала в визах не только на сессию Генассамблеи ООН, но и на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».