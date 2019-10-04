В МИД РФ пригласили посла Ирана после задержания Юлии Юзик
Журналистка задержана в Тегеране по подозрению в шпионаже на Израиль.
© Фото: Сергей Иванов ТРК Звезда
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в связи с задержанием российской журналистки Юлии Юзик в ведомство вызван посол Ирана.
«В МИД приглашен посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки», - написала Захарова на своей странице в Facebook.
СМИ сообщают, что журналистку задержали накануне. В ее номер в тегеранской гостинице вломились сотрудники Корпуса стражей исламской революции. О своем нахождении в тюрьме она сообщила матери. По словам дочери Юзик, в субботу над журналисткой ожидается суд.