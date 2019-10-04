В МИД РФ пригласили посла Ирана после задержания Юлии Юзик

СМИ сообщают, что журналистку задержали накануне. В ее номер в тегеранской гостинице вломились сотрудники Корпуса стражей исламской революции. О своем нахождении в тюрьме она сообщила матери. По словам дочери Юзик, в субботу над журналисткой ожидается суд.

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