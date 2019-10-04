В посольстве РФ рассказали подробности задержания журналистки в Иране

В посольстве России в Иране прокомментировали ситуацию, которая сложилась вокруг задержания журналистки и экс-кандидата в депутаты Госдумы от Дагестана Юлии Юзик в Тегеране.

«Гражданка Юзик прилетела в Тегеран по частному приглашению, насколько нам известно. По прибытии сотрудники пограничной службы аэропорта у нее, по неизвестным причинам, изъяли загранпаспорт. Второго октября российская гражданка была арестована прямо в отеле, где она остановилась в иранской столице», - сообщили в диппредставительстве «Звезде».

Со слов ее матери, женщине было предъявлено обвинение в работе на израильские спецслужбы. Сотрудникам посольства об этом стало известно только утром четвертого октября, официального уведомления от местных властей пока не было получено.

В посольстве отметили, что, по непроверенной информации, судебное слушание по делу Юзик состоится завтра.

Посольство находится на постоянной связи с МИД Ирана, поскольку сегодня в стране выходной, действий ведомства можно ожидать только завтра.