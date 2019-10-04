Российский эксперт, работавший над «Аватаром», убил родителей из-за собаки

Известный российский эксперт по визуальным эффектам Сергей Кудрявцев, работавший над фильмом «Аватар», зарезал 68-летнюю мать и 69-летнего отца в их доме в Лондоне.

Сообщить в полицию и признать себя виновным мужчина решился спустя 3 дня после совершения преступления.

На судебном заседании эксперт признался, что на такой шаг его толкнули разногласия с родными по поводу ухода за любимой собакой породы мастиф Энцо.

Также подсудимый рассказал, что об убийстве родителей думал на протяжении нескольких месяцев.

«Я не могу сказать, что я действительно планировал это: если бы вы спросили меня за день до случившегося, пойду ли я на это, я бы точно сказал, что нет. В то же время, когда я это сделал, я полностью осознавал, что произошло», - цитирует Daily Mail обвиняемого.

Сергей Кудрявцев получил известность благодаря работе над голливудскими кинопроектами, среди которых «Аватар», «Властелин колец», «Милые кости», «Восстание планеты обезьян», «Обитель зла», «Люди Икс: Последняя битва» и «Я, робот».