Крым получил новые локомотивы и вагоны к запуску поездов по мосту

В Крыму началась поставка новых локомотивов и пассажирских вагонов. Об этом рассказал исполняющий обязанности гендиректора КЖД Алексей Красоткин.

По его словам, уже доставлены семь тепловозов ТЭП 70 ТС и три электровоза ВЛ-10.

«Локомотивы и электровозы закуплены Росимуществом и будут приписаны к Крымской железной дороге. Также для организации движения поездов дальнего следования куплены 166 вагонов разного типа - двухэтажные, купейные и плацкартные», - рассказал «Российской газете» Красоткин.

Все вагоны были произведены на Тверском заводе, они не требуют никакой дополнительной обкатки. В настоящее время локомотивные бригады знакомятся с тепловозами и электровозами, поскольку их техника отличается своим функционалом от той, что ранее использовалась на КЖД и уже морально устарела.

С открытием железнодорожного движения в течение суток Крымский мост сможет пропускать до 94 поездов - 47 пар пассажирских и грузовых в оба направления. Как рассказали в КЖД, пассажирские вагоны для поездов дальнего следования будут включаться в составы постепенно. Предварительно собираются запустить курсирование восьми пар поездов в сутки по 11 маршрутам с материка в четыре пункта назначения: Евпаторию, Симферополь, Феодосию и Севастополь.

Планируется, что движение поездов по мосту начнется в декабре этого года. Сейчас идет монтаж системы автоматического контроля и управления движением поездов.