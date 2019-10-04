Опубликованы кадры с места нападения на людей на консервном заводе на Кубани

В Сети появилось фото с места расстрела трех человек при попытке рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы» в Краснодарском крае. На снимке виден забор, на котором заметны следы от пуль.

Сотрудниками полиции были задержаны семь человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на районный отдел МВД России.

В результате происшествия три человека были госпитализированы, они получили легкие ранения.

Как рассказали «Звезде» в полиции, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, которые претендуют на право управления одним из городских предприятий.