Патрушев сообщил о предотвращении терактов в Туле, Тамбове, Владимире и Воронеже

В 2019 году в России были предотвращены теракты в четырех городах - Туле, Тамбове, Владимире и Воронеже. Об этом сообщил глава российского Совбеза Николай Патрушев.

«За восемь месяцев текущего года предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре теракта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже», - сказал он на совещании с главами регионов, входящих в ЦФО.

Как уточнил Патрушев, которого цитирует РИА Новости, за эти же восемь месяцев в ЦФО по подозрению в причастности к террористической деятельности задержаны 152 человека.

В частности, сказал Патрушев, в мае 2019 года во Владимирской области были уничтожены двое боевиков.