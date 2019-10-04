Патрушев сообщил о предотвращении терактов в Туле, Тамбове, Владимире и Воронеже
Об этом секретарь Совета безопасности РФ сообщил на совещании с главами регионов, входящих в состав Центрального федерального округа.
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В 2019 году в России были предотвращены теракты в четырех городах - Туле, Тамбове, Владимире и Воронеже. Об этом сообщил глава российского Совбеза Николай Патрушев.
«За восемь месяцев текущего года предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре теракта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже», - сказал он на совещании с главами регионов, входящих в ЦФО.
Как уточнил Патрушев, которого цитирует РИА Новости, за эти же восемь месяцев в ЦФО по подозрению в причастности к террористической деятельности задержаны 152 человека.
В частности, сказал Патрушев, в мае 2019 года во Владимирской области были уничтожены двое боевиков.