Трое выживших после авиакатастрофы во Львове находятся в тяжелом состоянии

В пятницу утром самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в окрестностях Львова, пять человек погибло. Трое выжили, но они находятся в тяжелом состоянии, сообщает МВД Украины.

Предполагаемая причина крушения самолета - нехватка горючего, пишет РБК. Самолет направлялся в аэропорт Львов для дозаправки, не дотянув до взлетно-посадочной полосы 1,5 километра.

Ан-12 авиакомпании «Украина Аэроальянс» совершал чартерный грузовой рейс #UKL4050 из Виго (Испания) в Стамбул (Турция).

МВД Украины сообщило, что по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».