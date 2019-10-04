В Раде хотят согласовать с Россией закон о статусе Донбасса
Рада Украины намерена согласовать с Россией законопроект об особом статусе Донбасса. Об этом рассказал глава комитета по иностранным делам Богдан Яременко.
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Глава Рады по иностранным делам Богдан Яременко заявил, что Рада Украины намерена согласовать с Россией проекты закона об особом статусе Донбасса.
«Это будет не только решение Верховной рады, но это будет и согласованная с Российской Федерацией позиция. Наши попытки вынести этот вопрос на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности», - сказал Яременко в эфире канала «112 Украина».
Ранее парламентарий говорил о том, что на Украине пока нет закона, который в случае необходимости позволил бы быстро провести референдум, но действующие парламентские процедуры позволяют хорошо информировать граждан о происходящем.