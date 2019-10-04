Первый снег выпадет в Москве в выходные

Снегопад, дождь и резкое похолодание ожидаются в Москве в воскресенье, шестого октября. Об этом сообщил замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

«Погода будет более ненастной уже в самой ближней перспективе. К нам приближается барическая ложбина - область пониженного давления, с северо-запада мы будем находиться под ее влиянием, на нас выходит южный циклон», - сказал Киктев.

Он отметил, что в субботу ночью в Москве будет 5-7 градусов тепла, а в области - 2-7. Днем температура поднимется до +10. А в воскресенье уже будет заметно прохладнее - 3-5 градусов, а также дождь и мокрый снег, который быстро растает, пишет АГН «Москва».

Киктев добавил, что мокрый снег также ожидается в начале следующей недели. Потом, вероятно, будет потепление, но до «бабьего лета» столбик термометра не дойдет.