Cyberpunk 2077 впервые показали на русском языке на «ИгроМире»
Польская студия CD Projekt RED представила русский дубляж легендарной игры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Крупнейшая игровая выставка «ИгроМир» стартовала в Москве.
В этом году на мероприятие приехала польская студия CD Projekt RED, которая впервые продемонстрировала геймплей Cyberpunk 2077 в русском дубляже. Официальный релиз состоится уже в ближайшее время. Ранее игра была доступна лишь на английском, японском и польском дубляжах.
Стенд Cyberpunk 2077 на «ИгроМир 2019» стал один из самых популярных. Фанаты игры выстроились в огромные очереди, чтобы услышать русскую озвучку.
Площадка Cyberpunk 2077 будет доступна все четыре дня выставки.