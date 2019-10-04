Cyberpunk 2077 впервые показали на русском языке на «ИгроМире»

Крупнейшая игровая выставка «ИгроМир» стартовала в Москве.

В этом году на мероприятие приехала польская студия CD Projekt RED, которая впервые продемонстрировала геймплей Cyberpunk 2077 в русском дубляже. Официальный релиз состоится уже в ближайшее время. Ранее игра была доступна лишь на английском, японском и польском дубляжах.

Стенд Cyberpunk 2077 на «ИгроМир 2019» стал один из самых популярных. Фанаты игры выстроились в огромные очереди, чтобы услышать русскую озвучку.

Площадка Cyberpunk 2077 будет доступна все четыре дня выставки.