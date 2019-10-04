Фейки и замалчивание: ученый из США разоблачил доклады ОЗХО и ООН по Хан-Шейхуну

В США разгорается скандал, который претендует на статус международного - почетный профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол заявил о непричастности властей Сирии к инциденту в Хан-Шейхуне в 2017 году. Ученый провел расследование и выяснил, что доклад экспертов ОЗХО и ООН содержит ошибки. По его мнению, кратеры и образцы материалов, собранные на месте инцидента, были подделаны. Однако его доклад публиковать отказываются.

«Эта статья, которую я и мои коллеги публикуем, подверглась нападению. А интересно в этом нападении то, что вся критика исходит от людей, у которых нет технических знаний, и связана со странными аргументами. Меня, например, обвинили в предвзятости в пользу режима Асада», - рассказал Постол.

Он усомнился в общеизвестных фактах, которым западный мир поверил безоговорочно. Хотя порой они выглядели просто комично. На место постановочных съемок даже козу принесли, отравленную якобы зарином. Это вещество не имеет запаха, и если бы газ присутствовал в воздухе, автор видео вряд ли бы снял эти кадры, на которых люди на месте взрыва работают без защиты.

«Нет никаких сомнений в том, что этот кусок металла, который люди неверно истолковали или ошибочно идентифицировали как сосуд, содержащий зарин, на самом деле был отработанным ракетным двигателем», - отметил Постол.

Труд представляет собой скорее технический анализ; выводы, приведенные в нем, нельзя назвать сенсацией. С подобными разоблачениями выступали сразу после мнимой химатаки многие мировые эксперты, но впервые факт постановки признал американский ученый, который к тому же имел непосредственное отношение к армии США.

«Одна из больших проблем анализа ООН заключается в том, что не было никакой цепочки хранения в отношении сбора доказательств. Вы, по сути, отправляете подозреваемых на место убийства собирать доказательства, а затем анализируете эти данные. Фактически ООН сделала так в этой ситуации, и у нас есть четкие доказательства того, что образцы были подделаны», - отметил он.

Постол сделал очевидные выводы и подкрепил их научными аргументами, но на признание может не рассчитывать. Ведь они противоречат экспертам ООН, ОЗХО и других международных организаций, авторитет которых на Западе не принято подвергать сомнению.