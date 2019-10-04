Борис Джонсон приглашен на юбилейный парад Победы в Москве

Британский посол в России Лори Бристоу сообщил журналистам в пятницу, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в 2020 году, посвященные окончанию Великой Отечественной войны.

Какого-либо однозначного ответа Москва пока не получила.

«Мы решим ближе к дате, как мы с нашими союзниками и партнерами отметим эти события», - сказал он ТАСС.

Лори Бристоу отметил, что жертвы, принесенные поколением военного времени, очень важны для Соединенного Королевства, как и достижения своего союзника.

Ранее приглашение на празднование Победы было направлено президенту США Дональду Трампу.

В Москву на празднование 75-летия Победы приглашены и многие другие мировые лидеры. Руководители 17 стран уже подтвердили свое участие. К ним относятся, в частности, лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии, Сербии.