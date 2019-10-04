Дочь Юлии Юзик сообщила детали задержания журналистки в Иране

Российскую журналистку и экс-кандидата в депутаты Госдумы от Дагестана Юлию Юзик задержали в Тегеране. Ее подозревают в шпионаже на Израиль. Об этом сообщил бывший супруг журналистки Борис Войцеховский. Дочь Юзик заявила, что в субботу Юлию ожидает суд.

«В субботу будет суд, решающий ее судьбу, нам же остается только ждать и надеяться», - написала дочь на странице журналистки в Facebook.

Она добавила, что о случившемся Юзик по телефону сообщила своей матери.

«Маму могут посадить в тюрьму в другой стране, и я долгое время не смогу не то, что видеть ее, но даже слышать её голос не будет возможности. Ведь телефон отобрали, а других способов связаться с ней нет», - говорится в сообщении дочери.

Она добавила, что журналистка знала, что подобная ситуация в Тегеране может произойти, но все равно поехала.

Ранее пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко сообщил РБК, что задержанием Юзик уже занимаются российские дипломаты.