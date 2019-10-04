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Суд отказался смягчать приговор блогеру Синице

Александра Арсентьева
12:34 04.10.2019
В начале сентября Синица был приговорен к реальному заключению за публикацию в соцсети.
Суд отказался смягчать приговор блогеру Синице
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Московский городской суд признал законным приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в социальной сети Twitter, истолкованный как призыв к насилию над детьми силовиков.

«Приговор Пресненского суда Москвы оставить без изменения», - приводит слова судьи корреспондент РИА Новости.

Приговор таким образом вступил в силу.

В начале сентября Синица был приговорен к реальному заключению по обвинению в «действиях, направленных на публичное возбуждение вражды и насилия по признакам принадлежности к социальной группе "сотрудники правоохранительных органов"».

Один из постов блогера следствие трактовало как призыв убивать детей силовиков, которые принимали участие в пресечении несанкционированных акций в столице. В роли свидетеля обвинения на процессе выступил росгвардеец, который заявил, что он после поста Синицы стал бояться за дочь.

В свою очередь осужденный заявлял, что опубликовал эту запись на своей странице в Twitter. В сообщении он выражал возмущение, а не разжигал ненависть.

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