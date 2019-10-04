В Керченском проливе найдены бомбы времен Войны

Спасатели МЧС России провели операцию по определению местонахождения и обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Керченском проливе.

«В районе Крымского моста, при условиях плохой видимости в воде специалистам удалось идентифицировать взрывоопасные предметы, как авиационные осколочные бомбы весом 10 кг и 2,5 кг (АО-10, 2 ед., АО-2,5) и одна граната (Ф1-1 ед)», - сообщает региональное управление МЧС.

По информации ведомства, все взрывоопасные предметы доставлены на специальный полигон, где с соблюдением мер безопасности были уничтожены.

По данным Главного управления МЧС России по Республике Крым, с начала 2019 года было обезврежено 18 187 взрывоопасных предметов в различных районах Крымского полуострова.