Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу

Новый раунд консультаций по газу между РФ, Украиной и Еврокомиссией запланирован на 28 октября. Об этом рассказал вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.

«Рад провести следующий раунд трехсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», - говорится на его официальной странице в Twitter.

Предыдущие консультации на министерском уровне состоялись 19 сентября в Брюсселе.

Шефчович их итоги оценил положительно, добавив «позитивную и конструктивную атмосферу». Как он отметил, в переговорах появился импульс.

Россия предложила продлить на короткий срок соглашение на транзит газа через Украину, если новые требования ЕС до 1 января 2020 года не будут внедрены.