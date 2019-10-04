Российская журналистка задержана в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль
В Тегеране задержана журналистка и экс-кандидат в депутаты Госдумы в 2016 году от Дагестана Юлия Юзик. Об этом сообщил ее бывший муж Борис Войцеховский.
По его словам, в Тегеран журналистка прибыла около четырех дней назад. Сразу по прилету, по данным Войцеховского, у нее изъяли паспорт и обещали вернуть при вылете из Ирана.
«Вчера в ее номер в гостинице вломились сотрудники Корпуса стражей исламской революции, выбили дверь, забрали ее и обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами», - цитирует экс-супруга журналистки РБК.
Войцеховский добавил, что Юзик предоставили один телефонный звонок.
«Она позвонила матери и сказала, что сидит в камере и по обвинению ей светит до 10 лет. Мама сейчас пытается связаться с консулом Ирана в Москве», - заявил он.
Сообщения о нахождении журналистки в тюрьме «Эхо Москвы» подтвердил координатор движения наблюдателей Дагестана Руслан Магомедов.
Задержанием журналистки уже занимаются российские дипломаты. Об этом РБК сообщил пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко.
Также на странице Юлии в Facebook появилось сообщение от ее дочери. В нем говорится, что в субботу журналистку ждет суд.
«В который раз прослушав ее голосовые, оставленные на случай, если случится что-то подобное, я стала думать, как помочь: связалась с некоторыми знакомыми, собрала для бабушки нужные документы. Она знала, что может произойти такая ситуация, но поехала», - написала дочь Юзик в Facebook.