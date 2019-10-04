На Кубани произошла попытка захвата завода, есть пострадавшие

В городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края группа вооруженных людей совершила попытку рейдерского захвата консервного завода «Кубанские деликатесы». Об этом рассказали «Звезде» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В полиции также рассказали, что несколько человек получили ранения, информация по точному числу пострадавших уточняется.

«В дежурную часть отдела МВД по Славянскому району Краснодарского края поступило сообщение о выстрелах в городе Славянске на улице Красная. На место происшествия прибыли полицейские, а также сотрудники других экстренных служб. По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия находится руководство отдела полиции, работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.