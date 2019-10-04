Инфаркт в 29 лет: как роль в спектакле «подняла» Табакова с постели

История успеха легендарного актера и режиссера Олега Табакова настолько невероятна, что похожа на вымысел. Уже к 29 годам, у актера было уже больше десяти ролей в кино, примерно столько же постановок в театре. Со съемок он бежал в театр, после спектакля до поздней ночи – репетиции новой постановки. Даже на сон у актера оставалось не больше четырех часов. Но тогда Олегу Табакову этого казалось вполне достаточно.

В 1964 году шла последняя репетиция спектакля «Обыкновенная история» по Ивану Гончарову, которая затянулась допоздна. Была уже почти ночь, когда режиссер спектакля Галина Волчек попросила главного героя, Олега Табакова, пройти еще одну сцену. Он с готовностью согласился, хотя чувствовал, что от усталости уже с трудом стоит на ногах.

Неожиданно добавилась тупая боль в сердце. Табаков остановился, перевел дыхание, подумал, что пройдет. Повернулся, чтобы произнести очередную реплику и рухнул на пол.

Чуть позже, диагноз врачей ошеломил всю труппу - инфаркт из-за полного истощения организма. Поверить в это было почти невозможно: Олегу Табакову было всего 29 лет.

Все, в том числе сам Олег Табаков, были уверены, что он больше не поднимется. С ним приходили прощаться. А он с удивлением спрашивал у близких друзей: «Неужели это все, конец жизни?».

И все же, лежа на больничной койке он не меньше думал о том, что теперь роль Адуева из «Обыкновенной истории» сыграет другой. Вот где была истинная трагедия. Но актеру повезло, Галина Волчек не согласилась вводить другого актера.

«Это было безумно важно, потому что роль Адуева для него была определенным этапом в его творчестве», - рассказал сын актера Антон Табаков.

Перед выпиской врачи буквально умоляли Табакова еще три месяца не ходить в театр, а соблюдать постельный режим. «Безусловно», - сказал Олег Табаков и на следующий же день пришел в театр на репетицию.

Смотрите полный выпуск программы «Легенды кино», посвященный легендарному мэтру, на телеканале «Звезда».