Единственный на Дальнем Востоке лигр поселился в сафари-парке Приморья

Единственный на Дальнем Востоке представитель семейства кошачьих сменил место жительства. Раньше лигр жил в мини-зоопарке при кафе «Дикая Орхидея» рядом с трассой Владивосток - Находка. Первого октября животное обрело новый дом - его перевезли в Приморский сафари-парк, сообщает официальный сайт парка.

Пока что Благ живет в небольшой клетке - для прогулок у него есть всего 72 квадратных метра. Администрация планирует сделать для зверя собственный большой парк.

Внешне лигр похож на льва своим размером и небольшой гривой, а на тигра - размытыми, еле заметными полосами. Он является гибридом льва-самца и тигрицы-самки.

Самый крупный ныне живущий в США лигр Геркулес имеет вес 450 кг, что тяжелее среднего льва в два раза.