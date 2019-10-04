Что дети должны есть в детском саду: требования санитарных норм

В детсадах организовано сбалансированное питание воспитанников, однако некоторые родители предпочитают давать детям еду из дома. Согласно санитарным нормам, любые пищевые продукты непромышленного изготовления, а также принесенные из дома использовать в питании воспитанников детского сада запрещено.

Если у ребенка есть пищевая аллергия или непереносимость какого-либо компонента рациона, руководство дошкольного учреждения обязано обеспечить воспитанника подходящим ему питанием. Для этого необходимо принести в детсад заключение от педиатра или аллерголога о наличии заболевания, сообщает aif.ru.

Согласно санитарным нормам, в специализированных детских садах и группах для детей с хроническими заболеваниями (аллергия, сахарный диабет, часто болеющие дети) питание должно быть организовано с учетом ограничений. Но и в обычных дошкольных учреждениях при составлении меню должно учитываться состояние здоровья воспитанников.

В СанПиН сказано, что питание в детсаду должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии. Например, рацион воспитанников в возрасте от трех до семи лет должен включать 54 грамма белка, 60 грамма жиров, 261 грамма углеводов, калорийность должна составлять 1 800 килокалорий. С учетом этого составляется примерное меню учреждения.

Если ребенок в детском саду проводит 8-10 часов, его питание осуществляется в четыре приема: завтрак, второй завтрак, обед и полдник. При нахождении воспитанников в учреждении на протяжении 12 часов добавляется еще и ужин, а при круглосуточном пребывании ребенка в учреждении вводятся также второй ужин и дополнительный прием пищи перед сном (кисломолочный напиток с кулинарным изделием).

Завтрак должен состоять из горячего блюда (запеканка, каша, блюдо из творога или яиц), а также бутерброд и горячий напиток. На обед детям положены закуски (салат или овощи, сельдь с луком), суп, гарнир с блюдом из птицы, мяса или рыбы и напиток (компот или кисель). В полдник должны входить напиток (сок, молоко, кисломолочные напитки или чай) и булочки или кондитерские изделия без крема. На ужин детям рекомендуется давать мясные, рыбные, овощные и творожные блюда, салаты, горячие или кисломолочные напитки.

В питании воспитанников детсада запрещается использовать мясо диких животных, кровяные и ливерные колбасы, грибы, зельцы, жаренные во фритюре блюда, молоко, которое не прошло пастеризацию, кетчупы, острые соусы, майонезы, пирожные и торты, кофе, газированные напитки и другие продукты.