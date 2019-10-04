Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Что дети должны есть в детском саду: требования санитарных норм

Александра Арсентьева
11:10 04.10.2019
Согласно санитарным нормам, в специализированных детских садах и группах для детей с хроническими заболеваниями питание должно быть организовано с учетом ограничений.
Что дети должны есть в детском саду: требования санитарных норм
© Фото: Николай Хижняк, РИА Новости

В детсадах организовано сбалансированное питание воспитанников, однако некоторые родители предпочитают давать детям еду из дома. Согласно санитарным нормам, любые пищевые продукты непромышленного изготовления, а также принесенные из дома использовать в питании воспитанников детского сада запрещено.

Если у ребенка есть пищевая аллергия или непереносимость какого-либо компонента рациона, руководство дошкольного учреждения обязано обеспечить воспитанника подходящим ему питанием. Для этого необходимо принести в детсад заключение от педиатра или аллерголога о наличии заболевания, сообщает aif.ru.

Согласно санитарным нормам, в специализированных детских садах и группах для детей с хроническими заболеваниями (аллергия, сахарный диабет, часто болеющие дети) питание должно быть организовано с учетом ограничений. Но и в обычных дошкольных учреждениях при составлении меню должно учитываться состояние здоровья воспитанников.

В СанПиН сказано, что питание в детсаду должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии. Например, рацион воспитанников в возрасте от трех до семи лет должен включать 54 грамма белка, 60 грамма жиров, 261 грамма углеводов, калорийность должна составлять 1 800 килокалорий. С учетом этого составляется примерное меню учреждения.

Если ребенок в детском саду проводит 8-10 часов, его питание осуществляется в четыре приема: завтрак, второй завтрак, обед и полдник. При нахождении воспитанников в учреждении на протяжении 12 часов добавляется еще и ужин, а при круглосуточном пребывании ребенка в учреждении вводятся также второй ужин и дополнительный прием пищи перед сном (кисломолочный напиток с кулинарным изделием).

Завтрак должен состоять из горячего блюда (запеканка, каша, блюдо из творога или яиц), а также бутерброд и горячий напиток. На обед детям положены закуски (салат или овощи, сельдь с луком), суп, гарнир с блюдом из птицы, мяса или рыбы и напиток (компот или кисель). В полдник должны входить напиток (сок, молоко, кисломолочные напитки или чай) и булочки или кондитерские изделия без крема. На ужин детям рекомендуется давать мясные, рыбные, овощные и творожные блюда, салаты, горячие или кисломолочные напитки.

В питании воспитанников детсада запрещается использовать мясо диких животных, кровяные и ливерные колбасы, грибы, зельцы, жаренные во фритюре блюда, молоко, которое не прошло пастеризацию, кетчупы, острые соусы, майонезы, пирожные и торты, кофе, газированные напитки и другие продукты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.10.2019, 18:15
Путин: операция РФ в Сирии остановила проникновение в страну тысяч террористов
Дата04.10.2019, 10:59
Минобороны РФ показало видео запусков ракет с космодрома Плесецк
Дата03.10.2019, 02:59
«Поздравления греют душу»: Ласицкене вернулась в Москву после триумфа на ЧМ
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата03.10.2019, 10:30
Сирийский опыт: фортификационные сооружения с защитой от дронов создали в РФ
Дата30.09.2019, 14:06
Бастрыкин инициировал перемещение экспозиции маршала Конева из глухой деревни в Киров
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:07 В стране и мире
Дочь Юлии Юзик сообщила детали задержания журналистки в Иране
11:58 В стране и мире
Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу
11:54 В стране и мире
Видео
Инфаркт в 29 лет: как роль в спектакле «подняла» Табакова с постели
11:48 В стране и мире
Российская журналистка задержана в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль
11:41 В стране и мире
Видео
На Кубани произошла попытка захвата завода, есть пострадавшие
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Мифы разрушены: иностранная делегация осталась в восторге от Крыма
Видео
КУОС. Школа спецназа нелегальной разведки
Видео
Опубликовано видео задержания после погони сына вице-президента МТС
Женщина залезла в вольер ради танца: лев был в шоке
Видео
«Тряслись руки, покупал сердечные препараты»: сотрудница аптеки рассказала о состоянии Боярского
Видео
Супермодель столкнула «самозванку» с подиума на показе Chanel: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.