СМИ: на сына вице-президента МТС завели уголовное дело

В отношении Алана Ибрагимова - сына вице-президента МТС - возбуждено уголовное дело, сообщает паблик Baza. По информации журналистов, молодого человека обвиняют по статье о нарушении ПДД лицом, ранее подвергнутым административному наказанию.

Ранее, напомним, Ибрагимов стал участником скандального инцидента: его около трех часов пытались поймать сотрудники ГИБДД, после того как он отказался остановиться по требованию. Но и когда машину Ибрагимова блокировали, молодой человек закрылся в ней и инспекторам пришлось выбивать окно кувалдой.

Накануне Головинский районный суд Москвы арестовал Ибрагимова на 10 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Baza пишет, что после Ибрагимову стало плохо и его госпитализировали. В больнице, по данным СМИ, оказался и его друг, который находился в момент ЧП на пассажирском сидении автомобиля.

«Помимо двух пассажиров из BMW изъяли пистолет Макарова с шестью шумовым патронами, нож, две бейсбольных биты и подложные номера», - добавляет Baza.

Официального подтверждения данной информации не поступало.