СМИ узнали детали итогового документа саммита «нормандской четверки»

Представители стран, входящих в состав «нормандской четверки», предварительно согласовали проект итогового документа саммита, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Говорится, что документ содержит перечень необходимых шагов в части политического и гуманитарного урегулирования конфликта в Донбассе в рамках реализации Минских соглашений.

Источник отмечает, что в документе нет пункта о передаче контроля за участком границы на юго-западе Украины. Также в проекте итогового документа не обозначено введение в Донбасс миротворческой миссии.

«Не исключено, что будет отдельно затронут вопрос обменов по формуле "всех установленных на всех установленных"», - подчеркнул источник.

Напомним, что представители государств «нормандского формата» - Россия, Германия, Франция и Украина - обсуждают вопрос о подписании «формулы Штайнмайера», которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса.