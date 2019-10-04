Нужно ли увеличивать отпуск за счет сокращения праздничных дней: мнение эксперта

В Госдуме предложили сократить число официальных праздников до трех (1 января, 9 мая и 12 июня) и увеличить отпуск за счет остальных праздничных выходных. По мнению депутатов, люди сами должны решать, когда им отдыхать.

Эту инициативу прокомментировал директор Центра стратегических исследований Михаил Бочаров. Как он заявил предложена «очередная популистская глупость», которая не имеет никакого отношения к реальной жизни страны.

«Нет в России такой проблемы - слишком длинные праздники! И нет такой проблемы - слишком короткий отпуск! Есть слишком низкие зарплаты, которые не позволяют наполнить свободное время интересным и полезным отдыхом», - рассказал Бочаров aif.ru.

Еще одной проблемой в России он назвал дефицит хороших рабочих мест, из-за которого миллионы людей «работают в тени, где об отпуске вообще речь не идет».

«И есть слишком интенсивный труд в успешных компаниях, который не позволяет их сотрудникам полностью использовать даже те 28 отпускных дней, что положены по Трудовому кодексу», - отметил эксперт.

«Две недели массового безделья» в начале января - еще один миф, не дающий покоя политикам. Несмотря на официальные выходные, работники торговли трудятся. Также выходят на службу люди, работающие, например, в транспортной, медицинской, энергетической сферах. При этом в новогодние дни деловая активность падает по всему миру, и многие в РФ, кто не может взять полноценный отпуск в течение года, используют время праздничного затишья как возможность перевести дух, заявил Бочаров.

В общем, если уменьшить число январских каникул, дополнительными отпускными днями большинство людей воспользоваться не смогут и будут отдыхать еще меньше.

Порталом «Работа.ру» было проведено исследование, 52% респондентов заявили, что летом вообще не собираются уходить в отпуск. Среди причин они обозначили нехватку денег, невозможность оставить рабочие дела, нежелание потерять в заработной плате, а также невозможность найти себе замену. А 3% опрашиваемых рассказали, что отпуска на их предприятии вообще не приняты. По данным других опросов, большинство сотрудников частных компаний берут отпуск частями - по 1-2 недели. Отдыхают по месяцу только бюджетники или работники заводов. Однако они часто не могут выбирать или удлинять время отпуска.