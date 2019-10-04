В районе Львова разбился грузовой военный самолет: есть жертвы

Военный грузовой самолет Ан-12 упал между Львовом и селом Сокольники. Он летел из итальянского Виго в Стамбул через Львов, где планировал дозаправиться. В 6:45 самолет исчез с радаров, не долетев до взлетно-посадочной полосы чуть менее 14 километров.

Сотрудники аэропорта сразу начали спасательно-поисковые работы и перекрыли ВПП. Выяснилось, что Ан-12 совершил аварийную посадку в полутора километрах от ВПП аэропорта, неподалеку от кладбища рядом с селом Сокольники.

На борту находились 7 человек экипажа и, возможно, один мужчина-пассажир. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклия на своей личной странице в Facebook сообщает о 5 погибших.

В настоящий момент обстоятельства ЧП устанавливаются. Ведутся спасательные работы. В пресс-службе Мининфраструктуры Украины заявили о начале расследования.