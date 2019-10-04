Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
Президент заявил, что украинцы - наши «соседи и братский народ» и не заслуживают негативной окраски от СМИ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента России
Владимир Путин выступил против выставления Украины и жителей страны в негативном ключе. Президент отметил, что если такой подход применяется в ряде СМИ, то его надо немедленно искоренять.
«Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете», - уверен президент.
Он заявил, что журналистов может не устраивать политика страны, но отношение не должно переноситься на Украину и ее жителей.
Российский лидер добавил, что если подача информации об Украине в РФ трактуется как невыгодная, «значит чего-то не хватает в наших программах».