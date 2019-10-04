США утвердили поставки Украине 150 ракет для комплексов Javelin

Администрация США приняла решение продать Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin стоимостью 39,2 миллиона долларов. Об этом заявили в управлении министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA, которое контролирует поставки военной техники и оружия за рубеж.

Разрешение на выполнение текущих договоренностей, которые выдает Госдеп США в соответствии с национальным законодательством, уже получено.

«Госдепартамент дал разрешение на возможную продажу Украине 150 ракет Javelin и сопутствующего оборудования к ним на примерную стоимость, не превышающую $39,2 млн», - говорится в сообщении.

В стоимость входят технические средства подготовки, транспортировка, а также обучение военных Украины. В заявлении DSCA отмечено, что продажа ракет будет способствовать «внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности Украины».