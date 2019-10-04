Автор «Игры престолов» обратился к жителям Якутии: видео

Американский писатель Джордж Мартин, по произведению которого снят сериал «Игра престолов», обратился к жителям Якутска. Он поблагодарил их за народную премию в виде статуэтки Джона Сноу.

«Я, Джордж Р. Р. Мартин, хотел бы сказать "спасибо" моим фанатам из Якутска, если я понимаю правильно, из России, за то, что отправили мне эту красивую статуэтку-награду», - начал Мартин.

Он отметил, что очень рад, что местным жителям нравятся его книги и добавил, что сейчас он работает над еще двумя произведениями.

Также Мартин извинился за то, что не смог получить ее лично, но подчеркнул, что будет очень беречь награду.

«Я очень рад тому факту, что искусство и, в частности, фэнтези имеет силу, которая превосходит границы государств, культурные различия, путешествует по всему миру, затрагивая умы и сердца людей из сотен разных стран мира», - рассказал писатель.

Для создания статуэтки активисты Якутии собрали около 1,4 килограмма серебра и золота для позолоты. При выборе героя для награды фанаты остановились на образе Стража стены. Поклонники считают, что стена в «Игре престолов» имеет реальный аналог в Якутии - Ленские столбы, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.