В Петербурге открыли три новые станции метро

Три новые станции метро открылись в Санкт-Петербурге.

«Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» стали доступны для пассажиров.

На торжественном мероприятия присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он заявил, что открытие станций является долгожданным событием, так как несколько раз его приходилось переносить.

«Станции полностью безопасны для пассажиров. Самое главное - это безопасность жителей. Мы не будем больше вводить ни одного объекта, если у нас будут какие-то сомнения в безопасности», - отметил он.

Разрешение на эксплуатацию после многочисленных проверок было выдано 1 октября.