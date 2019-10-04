В Петербурге открыли три новые станции метро
Остановки «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» строились с конца 2013 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Три новые станции метро открылись в Санкт-Петербурге.
«Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» стали доступны для пассажиров.
На торжественном мероприятия присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Он заявил, что открытие станций является долгожданным событием, так как несколько раз его приходилось переносить.
«Станции полностью безопасны для пассажиров. Самое главное - это безопасность жителей. Мы не будем больше вводить ни одного объекта, если у нас будут какие-то сомнения в безопасности», - отметил он.
Разрешение на эксплуатацию после многочисленных проверок было выдано 1 октября.