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«Это проблема для обеих сторон»: американский посол о невыдаче виз российской делегации

Ирина Егорова
09:11 03.10.2019
Джон Хантсман прокомментировал ситуацию с невыдачей виз российской делегации на 74-ю сессию Генассамблеи ООН.
«Это проблема для обеих сторон»: американский посол о невыдаче виз российской делегации
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Американский посол Джон Хантсман в интервью газете «Коммерсантъ»  ответил, что не может комментировать индивидуальные запросы на получение виз, так как эти данные защищены законом. Журналист, в свою очередь, напомнила дипломату, что визу не получили 13 человек из российской делегации, и поэтому неуместно говорить об «индивидуальных запросах».

«Мы порой расходимся в оценках. По моим данным, эта цифра не доходила до 13, там были другие цифры, меньше», - ответил американский посол.

Хантсман вспомнил, что и у американской стороны были проблемы из-за визовых ограничений, когда несколько «важных делегаций» (цитата по «Ъ») не смогли приехать в Россию.

«Иными словами: это проблема для обеих сторон. И она ограничивает наши возможности общаться, налаживать каналы коммуникации и решать проблемы. На каком-то уровне она должна быть решена. И сейчас люди - впервые за долгое время - занялись этой проблемой», - сказал Хантсман.

Американский посол надеется, что России и США удастся достичь прогресса и от этого «выиграют обе стороны».

Сейчас страны ищут решение в «визовом споре» и пытаются договориться. Кремль считает, что ситуация требует жесткой реакции со стороны Москвы.

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