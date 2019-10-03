Решение о визите Трампа на юбилей Победы примут в ближайшее время

Джон Хантсман в интервью газете «Коммерсантъ» прокомментировал информацию о приезде американского лидера в Россию на 9 мая.

«Президент Трамп считает важным держать каналы коммуникации открытыми. Он относит отношения с Россией к приоритетным. И он с самого начала сказал, что хотел бы улучшить их. И решение будет принято им в свое время. Давайте подождем», - сказал посол.

Напомним, что в июне на встрече в Осаке Владимир Путин пригласил своего американского коллегу приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы, который состоится 9 мая 2020 года.