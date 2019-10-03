Пропавшего в тувинском лесу подростка нашли живым спустя пять дней

Двенадцатилетний подросток, потерявшийся в тувинском лесу пять дней назад, найден живым. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Ребенок пропал 29 сентября во время сбора орехов со своим отцом. В его поисках принимали участие спасатели, полиция и следователи.

Мальчик был найден в пяти километрах от места исчезновения. В ближайшее время он будет доставлен самолетом санавиации в больницу.

По факту произошедшего Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.