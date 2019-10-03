Сбербанк сообщил о возможной утечке данных пользователей

В Сбербанке сообщили о возможной утечке личных данных своих пользователей. Соответствующее заявление появилось на сайте корпорации.

«Сбербанку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка», - говорится в сообщении.

Сейчас Сбербанк проводит служебное расследование. О его итогах в компании обещают сообщить дополнительно.

Основной версией ЧП в Сбербанке считают умышленные действия одного из сотрудников, поскольку, как подчеркнули в организации, «внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети».

В Сбербанке также отдельно подчеркнули, что информация, утекшая в Сеть, никак не угрожает сохранности средств клиентов компании.