Депутаты предложили ввести новую льготную категорию граждан

С инициативой внести новую льготную категорию граждан - «жертвы перестройки» - в обращении к министру труда Максиму Топилину выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Текст обращения депутата есть в распоряжении RT.

«На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как "жертвы перестройки", которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии», - цитирует RT слова депутата.

Чернышов считает, что «перестройка» стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой, в которой пострадали миллионы людей, поэтому данной категории населения необходимы «различные льготы и субсидии».

Депутат уточнил, что основной удар пришелся на граждан, которым в эти годы было от 25 до 45 лет.

Какие именно меры могут быть созданы для новой льготной категории, в обращении не уточняется.